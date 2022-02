Eteri Tutberidze, allenatrice della squadra russa di pattinaggio artistico ai Giochi Invernali. La maestra di Mosca è la principale artefice del dominio russo da inizio anni ’10. Oggi, con la Giovani, virtuose e… sacrificabili. Potremmo definire così la lunga rassegna di prodigi plasmati dalla ferrea cura di, allenatrice della squadra russa di pattinaggio artistico ai Giochi Invernali. La maestra di Mosca è la principale artefice del dominio russo da inizio anni ’10. Oggi, con la bufera doping abbattutasi per la prima volta sul suo team, il suo arcigno metodo d’allenamento - e la cruda filosofia alla sua base - tornano sotto i riflettori.

La 15enne Kamila Valieva, che nella gara a squadre ha trascinato la Russia sul gradino più alto del podio diventando la prima donna a eseguire un quadruplo in un programma olimpico, è solo l’ultima di una dinastia di stelle e meteore forgiate da Tutberidze.

Questa volta però, lo scandalo del doping potrebbe aver fatto inceppare per sempre una brutale macchina che aveva continuato a prosperare alla luce del sole. La data di scadenza per queste pattinatrici infatti, è nozione ben nota a tutti. Se non trovi l’ambizione per competere al massimo livello ogni giorno, o ancor peggio se ti infortuni o manchi un traguardo, sei fuori. E per le giovanissime pattinatrici russe, questo arco di competitività è brevissimo.

L’addestramento impartito dalla Tutberidze infatti, si fonda sull’esecuzione del quadruplo, la cui assimilazione ed esecuzione può consumarsi solo in età prepuberale, quando il corpo raggiunge un livello massimo di elasticità; durante l’esibizione, questi salti permettono alle russe di racimolare circa il doppio dei punti rispetto ai salti tripli, sbaragliando ogni volta la concorrenza.Ma ciò che si cela dietro all’apprendimento di questi salti, è un severissimo programma d’allenamento, che porta allo stremo le atlete. Ogni atleta è torchiata quotidianamente da sessioni sfiancanti, regole rigide e diete ferree.

Il costante aumentare di infortuni e disturbi alimentari, specialmente a partire dai 16-17 anni, è un’immediata conseguenza di questo sistema. Le ragazze in età prepuberale vantano il perfetto rapporto forza-peso per completare le rotazioni senza la molla verticale e la potenza di un saltatore maturo, ma una volta che si approcciano alla maggior età e il loro rapporto forza-peso cambia, il loro corpo inizia a spezzare questo equilibrio, determinando lesioni e usura durante gli allenamenti.

Le stelle usa e getta di Tutberidze sono spesso state abbandonate, o costrette al ritiro dopo infortuni dovuti all’ “overtraining” o dopo una parabola discendente di prestazioni e risultati.

Usacheva, Lipnistkaya, Medvedeva... le vittime di un sistema senza scrupoli

E’ il caso della 15enne Daria Usacheva, che a novembre ha riportato un grave infortunio all’anca; è tornata a Mosca in sedia a rotelle e si è ritirata dalle competizioni fino a data da destinarsi. E’ anche il caso di Yulia Lipnistkaya, campionessa europea e oro olimpico nel 2014, il cui affanno fisico era diventato tale da non renderla più in grado di saltare tra i 15 e 16 anni. Un ricovero per curare problemi di anoressia – dopo essere scappata a gambe levate dal team di Tutberidze - ha ufficialmente chiuso al sua carriera.

Anche Evgenia Medvedeva (doppio oro mondiale, doppio oro europeo e doppio argento olimpico), è stata costretta ad allenarsi nonostante infortuni cronici a caviglie, schiena e disturbi alimentari; Alina Zagitova (oro mondiale, europeo e olimpico), come molte altre, è arrivata a supplicare di non essere spedita ai Mondiali. Alëna Kostornaia invece, è stata abbandonata dal team russo dopo non essersi mai ripresa a pieno dal Covid-19. E questa è solo la punta dell’iceberg. In molte hanno provato a scappare, non tutte ci sono riuscite.

Una delle costanti, in questi cicli usuranti, è la brutale amministrazione del team russo: questi talenti vengono gonfiati fino a un’isterica saturazione, per poi venire abbandonati nell’ombra al primo segnale di cedimento. Per Kamila Valieva, 15 anni, ripresa dalle telecamere a piangere durante l’allenamento del singolo femminile tra le braccia di Tutberidze, potrebbe trattarsi dell’inizio di una drammatica spirale.

