Pattinaggio di figura

Della Monica-Guarise: "Troppi errori, ma ci sono serviti per rompere il ghiaccio"

PECHINO 2022 - Nella terza prova del team event, la coppia azzurra Nicole Della Monica-Matteo Guarise ha chiuso non senza rimorsi. Nel programma corto delle coppie, Della Monica e Guarise hanno chiuso in settima posizione. La prima piazza è andata al duo Wenjing Sui-Cong Han. Ora i due azzurri si prepareranno per l'appuntamento individuale. Tutte le gare delle Olimpiadi Invernali su Discovery+.

00:01:53, 29 minuti fa