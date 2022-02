Kamila Valieva proseguirà la sua avventura olimpica o meno lo deciderà il Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna, lo ha affermato in una nota, nella giornata di venerdì, l’International Testing Agency. L'organismo ha confermato le indiscrezioni secondo cui Seproseguirà la sua avventura olimpica o meno lo deciderà il Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna, lo ha affermato in una nota, nella giornata di venerdì, l’International Testing Agency. L'organismo ha confermato le indiscrezioni secondo cui Valieva è risultata positiva alla trimetazidina a un test antidoping , effettuato nel corso dei campionati nazionali russi di San Pietroburgo nel mese di dicembre.

Il test positivo – aggiunge una nota del comitato olimpico russo - è stato analizzato e riscontrato da un laboratorio WADA in Svezia l'8 febbraio, il giorno dopo che il Comitato Olimpico Russo ha ottenuto la medaglia d’oro nel Team Event di Pattinaggio di Figura. Il 9 febbraio, è stata accolta un'impugnazione presentata da Valieva alla commissione disciplinare antidoping della RUSADA e il CIO ha immeditamente esercitato il suo diritto di impugnare la decisione alla Corte Arbitrale dello Sport (il TAS di Losanna).

Un verdetto definitivo per sciogliere tale nodo è attesa a breve ed arriverà, verosimilmente, prima dell’inizio della gara individuale in programma martedì 15 e a cui Valieva è iscritta: "Il CIO eserciterà il suo diritto di ricorso e di non attendere la decisione di RUSADA, perché è necessario un verdetto prima della prossima competizione a cui l'atleta dovrebbe prendere parte" evidenzia in una nota l’International Testing Agency. Tale udienza, secondo quanto riferisce l’Associated Press, determinerà anche se ci sono i margini per un’esclusione provvisoria dai Giochi Olimpici di Valieva.

La difesa del Comitato Olimpico russo: "Valieva negativa a svariati test antidoping"

Il Comitato olimpico russo ha rilasciato una dichiarazione venerdì mattina in cui afferma che Valieva ha superato svariati test antidoping prima e dopo il 25 dicembre 2021 ed è risultata negativa anche ai test effettuati svolti a Pechino prima del via del team event di Pattinaggio artistico.

"La sospensione provvisoria implica che l'atleta dall'8 febbraio 2022 non possa partecipare a competizioni nazionali e internazionali fino a quando non sarà presa una decisione finale sul suo caso. Per tutelare i diritti e gli interessi dell’atleta russa, sono stati coinvolti avvocati qualificati, che forniscono all'atleta tutta l'assistenza legale necessaria. In conformità con le Regole Antidoping Russe e il Codice Mondiale Antidoping, l'atleta ha chiesto alla RUSADA di poter avere un'udienza straordinaria per chiarire la propria posizione in merito alla sospensione provvisoria a lei applicata”.

"Tali udienze si sono svolte mercoledì 9 febbraio 2022. A seguito degli esiti delle udienze, la Commissione Disciplinare antidoping russa ha annullato la sospensione temporanea applicata a Kamila Valieva con effetto immediato. In conformità con il Codice mondiale dell’antidoping, la decisione della RAA RUSADA di revocare una sospensione provvisoria può essere impugnata dalle parti interessate alla Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna".

"Allo stato attuale, Kamila Valieva ha il diritto di allenarsi e prendere parte alle competizioni senza restrizioni, a meno che il Tribunale Arbitrale dello Sport non prenda una decisione diversa in merito alla sua posizione in relazione alla sua partecipazione ai Giochi Olimpici. Qualunque sarà la decisione che emergerà sarà condotta un'indagine disciplinare da parte della RAA RUSADA seguendo le regole applicabili e le modalità prescritte. Va sottolineato infine che siccome il test antidoping positivo dell'atleta non è stato sostenuto durante i Giochi Olimpici, i risultati dell'atleta e i risultati ottenuti nel team event dalla compagine russa alle Olimpiadi invernali non sono soggetti a una revisione automatica”.

Una caduta non ferma Valieva: prima e oro per la Russia

