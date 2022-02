Pattinaggio di figura

Giochi Olimpici - Alexandra Trusova si trasforma in Wonder Woman

Alexandra Trusova torna sul ghiaccio dopo lo sfogo al termine della gara individuale femminile, furente per aver conquistato solo la medaglia d'argento. Nel gala mette in scena un vero spettacolo, diventando Wonder Woman.

00:02:57, un' ora fa