Pattinaggio di figura

Giochi Olimpici -Kamila Valieva è la prima donna a eseguire un quadruplo ai Giochi

Kamila Valieva è la prima donna a eseguire un salto quadruplo in una gara olimpica. La russa, in realtà, ne porta ben tre. Questo è il quadruplo toeloop in combinazione con il triplo toeloop, ma in precedenza aveva portato a termine un quadruplo salchow e ha presentato anchre un altro quadruplo toeloop, che però le è costato una caduta e quindi una penalizzazione.

00:00:21, un minuto fa