Pattinaggio di figura

Giochi Olimpici - Kamila Valieva è la prima donna a eseguire un quadruplo in un programma olimpico

Con un quadruplo salchow ben atterrato, Kamila Valieva è la prima donna a presentare un quadruplo in un esercizio olimpico. Non solo: esegue anche un quadruplo toeloop in combinazione col triplo toeloop, e poi un quadruplo toeloop singolo che però le costa una caduta.

00:00:20, un' ora fa