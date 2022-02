Dopo la diffusione della notizia, il CIO ne aveva chiesto la sospensione e il ROC aveva fatto ricorso al TAS, con udienza domenica e sentenza appena emessa:

Ad

La divisione ad hoc del TAS declina di imporre una provvisoria sospensione della pattinatrice russa Kamila Valieva.

Pechino 2022 Papadakis-Cizeron, l'esercizio che vale l'oro olimpico UN' ORA FA

Valieva, prima donna a eseguire un quadruplo ai Giochi Olimpici

Tra le ragioni che hanno spinto il TAS a prendere questa decisione, si legge che

La giuria ha ritenuto che impedire all'atleta di gareggiare ai Giochi Olimpici le avrebbe causato un danno irreparabile in queste circostanze.

Le circostanze sono che Valieva è una "persona protetta" ai sensi del Codice Mondiale Antidoping (WADC) e che l'atleta non è risultata positiva a un test antidoping durante i Giochi. Inoltre, il ritardo nella notifica dell'esito del test non dipende dall'atleta e pertanto nemmeno lei si sarebbe potuta attrezzare, nel bel mezzo dei Giochi Olimpici, a livello legale per un'azione di difesa.

Un caso che rischia di creare dei precedenti e che sui social ha già scatenato un polverone.

Bufera doping, Valieva non trattiene le lacrime in allenamento

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del pattinaggio di figura

Pechino 2022 Guignard-Fabbri fantastici quinti, Papadakis-Cizeron d'oro 2 ORE FA