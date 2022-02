Pattinaggio di figura

Giochi Olimpici - Morisi Kvitelashvili è un esilarante Genio di Aladdin

Introdotto a un'inedita Jasmin-Alexandra Trusova, Morisi Kvitelashvili è tutto blu e non può che essere il Genio della lampada di Aladdin. Spettacolo vero per il georgiano, che sfrutta la versione di Will Smith per un'ulteriore sferzata di energia.

