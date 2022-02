Pattinaggio di figura

Giochi olimpici - Trusova graffia, Shcherbakova vola: rivivi il programma lungo femminile in 140

Esercizio grintoso per Alexandra Trusova, perfezione assoluta per Kaori Sakamoto ed eleganza pura per Anna Shcherbakova. Rivivi il meglio del programma lungo femminile con i nostri highlights.

00:02:21, 13 minuti fa