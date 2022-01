Pattinaggio di figura

Pattinaggio di figura, Grassl: "A Pechino in top 10, a Milano-Cortina voglio vincere"

PATTINAGGIO DI FIGURA - Daniel Grassl è l'ospite di Dario Puppo e Massimiliano Ambesi nella settima puntata di "Poligono 360". Il 19enne altoatesino racconta l'argento agli ultimi Europei, parla dei suoi modelli nel mondo del ghiaccio e non solo, e traccia i suoi obiettivi sia per le Olimpiadi di Pechino che per quelle casalinghe di Milano-Cortina 2026.

00:20:38, 35 minuti fa