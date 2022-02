Martedì 15 febbraio alle 11:00 italiane Kamila Valieva tornerà sul ghiaccio per disputare il corto del singolo femminile. La pattinatrice 15enne, nell'ultima settimana, è stata investita dalla bufera del doping, dopo aver fallito un test a dicembre . Il TAS ha revocato la sua sospensione , ma il CIO ha negato un'eventuale cerimonia di premiazione in caso di podio. Dopo essere stata ripresa in lacrime durante gli allenamenti sotto gli occhi della sua allenatrice Eteri Tutberidze, Valieva ha rotto il silenzio sul suo caso.

Ad

Pechino 2022 Kamila Valieva riprende ad allenarsi: obiettivo prova individuale 16 ORE FA

Bufera doping, Valieva non trattiene le lacrime in allenamento

"Questi giorni sono stati molto difficili per me", ha detto Valieva all'emittente statale russa Channel One, per AP.

Sono felice ma stanca emotivamente.

Valieva ha assistito alla sentenza da uno streaming video dal villaggio olimpico e ha affermato che il processo ha mostrato una versione "ingiusta in una certa misura" della sua vita.

Valieva, prima donna a eseguire un quadruplo ai Giochi Olimpici

"Sono stata seduta lì per sette ore, abbiamo fatto una pausa di 20 minuti e mi sono seduta lì a guardare. È stato molto difficile, ma a quanto pare è uno dei momenti, delle fasi, che devo attraversare”.

La conferma che Valieva avrebbe potuto competere ai Giochi è arrivata lunedì, un giorno prima che la competizione individuale femminile si svolgesse a Pechino.

Kamila Valieva riprende ad allenarsi: obiettivo prova individuale

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del pattinaggio di figura

Pechino 2022 Caso Valieva, nessuna cerimonia in caso di podio nel singolo UN GIORNO FA