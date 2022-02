Continua a far rumore il caso di Kamila Valieva: la 15enne pattinatrice russa è risultata positiva alla trimetazidina in un test effettuato a dicembre . Il TAS ha revocato la sospensione dell'atleta russa , che quindi competerà nel singolo femminile in programma martedì 15 febbraio alle 11:00 italiane. In caso di podio però, il CIO le ha negato la cerimonia di premiazione.