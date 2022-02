Il sipario è calato sul pattinaggio di figura. Con il gala conclusivo si sono spente le luci sul ghiaccio in una manifestazione ricca di colori, emozioni e risate.

Erano presenti tutte le medaglie di questa edizione e sono stati invitati molti dei più bravi visti in gara in queste due settimane. C'erano, tra i tanti, i nostri Charlene Guignard e Marco Fabbri, Nicole Della Monica e Matteo Guarise, Yuzuru Hanyu, mentre era assente Kamila Valieva, già ritornata in Russia . Presente anche la mascotte Bing Dwen Dwen, protagonista di un piccolo incidente nella parata finale.