Daniel Grassl non delude le aspettative e chiude al 5° posto (con punteggio di 88.10) il programma corto maschile nel team event del pattinaggio di figura. Alla prima esperienza a Cinque Cerchi, l'azzurro si comporta bene sul ghiaccio di Pechino 2022 e lancia l'Italia al 5° posto provvisorio, a quasi 8 punti di distanza dal 3° gradino del podio, occupato attualmente dal ROC grazie al 95.81 realizzato da Mark Kondratiuk. Al comando della classifica parziale gli Stati Uniti d'America, grazie a uno stratosferico Nathan Chen. Il pattinatore a stelle e strisce completa forse uno dei programmi migliori in carriera e vola a 111.71, staccando un ottimo Shoma Uno (Giappone) "fermo" a 105.46.

Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium, Grassl ottiene 47.18 quanto a punteggio per gli elementi eseguiti, tra cui Triple Lutz+Triple Toeloop (11.20) e Triple Axel (10.17), oltre a 40.92 per le componenti del programma, in cui spicca l'8.32 per la Composizione. Un punteggio in linea con le aspettative, per un pattinatore giovanissimo (2002), arrivato a Pechino con la volontà di puntare alla Top-10 nella prova individuale oltre ad accumulare esperienza in vista dei Giochi 2026.

Tutto sommato una buona prova per Grassl, arrivato a questi Giochi a Cinque Cerchi forte dell'argento europeo conquistato a Tallin nell'individuale maschile, in cui ha stabilito il record italiano nel programma libero (182.73 punti) e nel punteggio complessivo (274.48). Ovviamente il pattinatore azzurro è atteso nello stesso evento anche qui a Pechino 2022, ma intanto ha messo oggi un bel mattoncino per un posizionamento di tutto rispetto dell'Italia nel team event.

