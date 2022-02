L'Italia, al termine della tornata di programmi corti dopo la prova femminile, è eliminata dal Team Event. Si qualificavano le prime cinque Nazioni, ma gli azzurri chiudono settimi e restano fuori dunque dal giro dei programmi lunghi.

Lara Naki Gutmann, che porta a casa un esercizio pulito, ma dal bagaglio tecnico più povero rispetto alle altre partecipanti e quindi Toccava a, che porta a casa un esercizio pulito, ma dal bagaglio tecnico più povero rispetto alle altre partecipanti e quindi non abbastanza per risollevare la classifica

L'azzurra, come detto, non commette errori eclatanti, anche se ha un'incertezza sul triplo flip e si trova in evidente difficoltà sull ultime due trottole, lente e approcciate con fatica. Questo vuol dire un punteggio di 58.52, migliore solo del disastro combinato dalla cinese Zhu (47.03).

Nelle parti alte della classifica, la russa Kamila Valieva fa il vuoto con un corto da 90.18 condito da un triplo axel perfetto e trottole a velocità stellare. Da registrare invece il suicidio di Karen Chen per gli USA: una caduta rovinosa di un salto attaccato male e sottoruotato la fanno chiudere al quinto posto. La classifica femminile vede dunque Valieva, Higuchi e Schizas a formare quella che è la classifica a squadre.

Pos. Nazione Punti Qual. 1 ROC 36 x 2 USA 34 x 3 Giappone 29 x 4 Canada 24 x 5 Cina 22 x 6 Georgia 22 7 Italia 20 8 Rep. Ceca 15 9 Germania 8 10 Ucraina 8

Si qualifica la Cina, che ha gli stessi punti della Georgia, per la somma dei punteggi delle due migliori prestazioni: siamo a 16 contro 14.

