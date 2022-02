L'artista britannico si sarebbe infatti complimentato pubblicamente con il pattinatore statunitense, meritevole poichè divenuto campione proprio sulle note di "The Rocket Man". Nell'intervista di Nathan Chen (neo-campione olimpico del programma libero di pattinaggio ) per Olympics.com è stato svelato un curioso retroscena che riguarda in prima persona anche un'icona della musica globale: sir Elton John., meritevole poichè divenuto campione proprio sulle note di "

"In realtà non sto usando i social media in questo momento, quindi il mio agente mi ha scritto il tweet di Elton John, ed è assurdo pensare che sappia anche che esisto" . ha spiegato il pattinatore che tra l'altro è tuttora un musicista di buon livello e che si è portato proprio una chitarra elettrica per gestire al meglio la tensione tra una prova di gare e l'altra in quel di Pechino.

"Sir Elton John?! È fantastico.L'ho mostrato a Mariah Bell e ai suoi compagni di suite, e tutti stavano urlando. È stato davvero speciale" ha proseguito Chen che poi ha chiarito di non essere probabilmente ancora pronto per duettare con il suo idolo: "Voglio dire, sarei... non so se sarei in grado di tenere il passo con il suo talento. Anche poterlo incontrare di persona mi basterebbe, sarebbe speciale".

