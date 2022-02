Pattinaggio di figura

Olimpiadi invernali - Grassl, buon esordio: rivivi il suo corto nel team event

Daniel Grassl fa il suo esordio alle Olimpiadi di Pechino 2022 e ai Giochi in generale con un buon quinto posto nel programma corto del team event. L'azzurro chiude col punteggio di 88.10, in una prova solida e come da aspettative nonostante qualche imperfezione.

00:02:56, un' ora fa