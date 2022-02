Pattinaggio di figura

Olimpiadi invernali - Guignard-Fabbri: "Siamo in forma, vogliamo portare a casa bei ricordi"

La coppia azzurra di danza sul ghiaccio ha già testato la pista di gara ed è pronta a continuare a fare bene dopo il bronzo europeo. Anche se è dura: "Vivere le olimpiadi senza pubblico, senza poter uscire dalla bolla, sempre con la mascherina in faccia non è il massimo, ma siamo qui e vogliamo pattinare bene come abbiamo fatto finora".

00:03:37, un' ora fa