Si conclude la gara di danza sul ghiaccio con una sentenza clamorosa: Charlene Guignard e Marco Fabbri, oltre le più rosee aspettative, sono quinti con una free dance pazzesca, guadagnando due posizioni dopo la rhythm dance.

Vincono i protagonisti annunciati Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, che dominano entrambi i segmenti di gara e conquistano così l'oro che era sfuggito a PyeongChang 2018 a causa del prepotente rientro di Tessa Virtue e Scott Moir.

Superbi Guignard-Fabbri, quinto posto olimpico

La gara si svolge con l'inversione della classifica della rhythm dance e purtroppo non ci sono grandi emozioni fino alla seconda metà del gruppo 3, con la coppia spagnola che esegue il primo programma perfettamente costruito tra quelli visti, con un buon amalgama tra tecnica, componenti artistiche e storia dietro la musica. Poi tocca ai nostri Charlene e Marco, che registrano solo una piccola imprecisione nei twizzle e per il resto sono impeccabili: punteggio tecnico alto, parte artistica coinvolgente e buon flow. L'esercizio vale 124.37 e li fa volare a 207.05.

L'aspettativa, con un esercizio così, era quella di poter scalare una posizione e da settimi passare a sesti, ma due coppie dopo gli azzurri, Gilles-Poirier e stepanova-Bukin, commettono dei gravi errori che abbassano il punteggio e le fanno slittare alle spalle dei nostri.

Da lì in poi è lotta per il podio. Tra le due coppie statunitensi, la spuntano Madison Hubbel e Zachary Donohue su Chock-Bates e si assicurano il bronzo, poi si arriva alla lotta per l'oro.

I russi Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov sono impeccabili e vanno a quota 220.51, ma non basta, perché i francesi Papadakis-Cizeron dominano anche il secondo segmento di gara e si piazzano in testa, conquistando la medaglia d'oro.

Prova dunque di estremo valore per Charlene e Marco, perché meglio di loro avevano fatto solo Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio, bronzo a Salt Lake City 2002, eguagliando il risultato di altre coppie come Calegari-Camerlengo (Albertville 1992) e Faiella-Scali (Vancouver 2010).

