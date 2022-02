Pattinaggio di figura

Olimpiadi invernali - Hanyu manca il quadruplo axel e chiude quarto: la sua gara

Yuzuru Hanyu doveva inseguire nel programma libero di pattinaggio di figura per sperare in una medaglia anche alle Olimpiadi di Pechino 2022. Il giapponese recupera, ma si ferma al quarto posto. E prova il quadruplo axel, non andando troppo lontano dal completarlo.

