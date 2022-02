parla Eteri Tutberidze. L’allenatrice di pattinaggio artistico, bersagliata ripetutamente a livello mediatico nei giorni scorsi specie dopo l'ormai celebre video con Kamila Valieva dopo la performance, ha pubblicato ieri, domenica 20 febbraio, un bilancio personale sulle Olimpiadi di Pechino 2022 appena passate in archivio, dedicando un pensiero agli atleti del proprio Dopo tanti giorni,. L’allenatrice di pattinaggio artistico, bersagliata ripetutamente a livello mediatico nei giorni scorsi specie dopo l'ormai celebre video con Kamila Valieva dopo la performance,appena passate in archivio, dedicando un pensiero agli atleti del proprio team che hanno preso parte all’evento.

Si è concluso un altro ciclo olimpico molto difficile per la storia della nostra scuola. Forse possiamo analizzare un po’ e riassumere – ha esordito Tutberidze, cominciando il suo discorso con Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov, coppia d’artistico che ha centrato la medaglia d’argento anche, è doveroso specificarlo, grazie al suo contributo nella consistenza dei salti in parallelo: “Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov sono medaglia d’argento olimpica. Sono i nostri eroi che non si sono arresi, si sono rivolti a noi per chiedere aiuto e siamo felici di essere stati in grado di organizzare il processo di allenamento, creare una squadra di persone che la pensano allo stesso modo e alle competizioni più importanti nella vita di qualsiasi atleta i ragazzi hanno dato il meglio del pattinaggio, mostrando il loro potenziale non sfruttato, in cui molti non credevano più“.

coach russa ha riservato un pensiero su Alexandra Trusova, bellezza di cinque salti quadrupli nel programma libero: “Alexandra Trusova è una medaglia d’argento olimpica. Ancora una volta, ha infranto gli stereotipi sul pattinaggio artistico femminile eseguendo cinque salti quadrupli in un programma libero, dimostrando così a tutti che l’impossibile è possibile. Puoi discutere a lungo se ne sia valsa davvero la pena, ma la fermezza dell’atleta è degna di rispetto. Alexandra, come Gagarin, ci porta nello spazio. E in questo è la prima, e forse l’unica“. Successivamente la seconda classificata nel libero femminile sciorinando la: ““.

Della Neo Campionessa Olimpica Anna Shcherbakova invece Tutberidze halodato la sua attitidune, vera arma vincente dell’atleta: “Anna Shcherbakova è una Campionessa Olimpica. Questo stataus è per la vita. Anna ha un percorso sportivo difficile. Molte le prove che si prospettano davanti, ma la capacità di questa ragazza – di dare più di quello che ha – permette ad Anna di essere una delle atlete più titolate del nostro tempo“.

La moscovita ha quindi proseguito con il georgiano Morisi Kvitelashvili, decimo nel singolo maschile, e con la figlia Diana Davis, quattordicesima nella danza insieme a Gleb Smolkin: “Morisi Kvitelashvili è un atleta che è con noi da 14 anni. Morisi ha pattinato con dignità per la sua squadra ed è entrato tra i primi 10 atleti del mondo. Con i suoi risultati si è guadagnato il diritto di essere il portabandiera del Paese che rappresenta. Diana Davis e Gleb Smolkin. Questi atleti, come gli asceti, hanno rinunciato al vantaggio per il bene dell’obiettivo: combinare il più possibile sport e arte, come mostrano le coppie di leader. Il percorso è ancora molto lungo, ma li sosterrò incondizionatamente. E che benedizione che durante la tempesta, Disha mi abbia sostenuto!”

Tutberidze ha quindi chiosato proprio con la sua allieva più discussa, Kamila Valieva: “Kamila è Campionessa Olimpica nella prova a squadre, è la nostra star, un’atleta molto fragile ma allo stesso tempo molto forte. Quello che è accaduto a Kamila deve essere superato da tutta la nostra squadra“.

