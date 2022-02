Yuma Kagiyama, che frantuma il proprio personal best e vola oltre i 200 punti, per la precisione 208.94. Il Giappone vince il segmento del programma lungo maschile del team event grazie alla prova superlativa di, che frantuma il proprio personal best e vola oltre i 200 punti, per la precisione 208.94.

L'Italia non era presente, in quanto eliminata al "taglio" dopo la fine della tornata dei programmi corti al termine della prova femminile . Ne passavano solo cinque e gli azzurri erano settimi.

Lara Naki Gutmann, programma corto pulito

Kagiyama da sogno, lungo del team event dominato

Bellissimo esercizio da parte di Kagiyama dunque, che a parte un'esitazione sul quadruplo loop, atterrato e poi chiuso con un giretto porta sul ghiaccio un'esecuzione perfetta in ogni suo elemento: parte tecnica eccelsa, componenti elevatissime e ottime transizioni. Impossibile batterlo in questa gionata, benché gli avversati ci provino.

Kagiyama da sogno, lungo del team event dominato

Vincent Zhou, ultimo a pattinare e immediatamente dopo il nipponico, stecca un quadruplo flip eseguendolo solo semplice e si autoelimina subito dalla lotta per la vittoria di questa parte di gara: lo statunitense chiude terzo con 171.44, alle spalle anche del russo Mark Kondratiuk, che esegue ben due quadrupli salchow nella seconda metà dell'esercizio, ma deve ancora sistemare la parte artistica e curare meglio la pulizia dei movimenti (181.65 per lui).

I verdetti della frazione di gara

Questa prova sancisce due verdetti fonsamentali. Il primo è che la lotta per le medaglie è un gioco a tre tra Russia, USA e Giappone.

Pos. Nazione Punti 1 Russia 45 2 USA 42 3 Giappone 39 4 Canada 30 5 Cina 29

La seconda è che il Giappone maschile si candida alla tripletta per la gara maschile. Shoma Uno si è mostrato super in forma nel corto, Kagiyama è sbocciato nel lungo e non sui può dimenticare Yuzuru Hanyu, che cerca il record col terzo oro olimpico consecutivo.

Sport Explainer: alla scoperta del pattinaggio di figura

