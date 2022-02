Se Kamila venisse squalificata, la vittoria andrebbe agli USA, l'argento al Giappone e il bronzo passerebbe al Canada. E le verrebbe quindi tolto anche il primato di unica donna a portare a termine un quadruplo ai Giochi Olimpici.

Ad

Una caduta non ferma Valieva: prima e oro per la Russia

Pechino 2022 Rizzo: "Ho dovuto cambiare in corsa tutto il programma" 21 ORE FA

Ebbene, dopo le voci, arriva la conferma: l'International Testing Agency (Ias) annuncia la positività della giovane russa e da quello che è arrivato alla stampa la sostanza dovrebbe essere la trimetazidina, contenuta nei farmaci prescritti ai cardiopatici che riduce il consumo di ossigeno e molecole energetiche a livello dei tessuti.

Secondo il Guardian, il test risalirebbe al giorno di Natale del 2021, durante i campionati nazionali russi, ma i dati sarebbero stati resi disponibili solo ora. Questo perché l'agenzia antidoping russa, la Rusada, aveva inizialmente sospeso Valieva, poi però reintegrandola per ragioni che non si conoscono e che le hanno concesso sia di allenarsi, sia di partecipare ai Giochi Olimpici.

Il CIO, intanto, come dicevamo, ha sospeso l'assegnazione delle medaglie e ha chiesto l'esclusione di Valieva dalla gara femminile, che dovrebbe iniziare il 15 febbraio, ma il Comitato russo ha già annunciato il ricorso al TAS per poter permettere alla giovane di gareggiare.

I due punti fondamentali su cui riflettere in qusta vicenda sono tre.

1) Perché i risultati vengono resi pubblici dopo un mese e mezzo dall'effettuazione del test e si è permesso alla ragazza di gareggiare?

2) Com'è possibile che esista gente con così pochi scrupoli da somministrare, a 21° secolo abbondantemente avviato, sostanze dopanti a una quindicenne?

3) La Russia, ufficialmente squalificata dal CIO per le note vicende di doping e presente a Pechino, come già a Tokyo, senza bandiera e con licenza specifica concessa ai singoli atleti, non ha ancorai imparato nulla?

Attendiamo l'esito delle controanalisi prima di darci delle risposte.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del pattinaggio di figura

Pechino 2022 Grassl: "Ero agitato, non mi aspettavo di fare così bene" 21 ORE FA