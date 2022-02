Italia del pattinaggio di figura sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium di Pechino 2022. Dopo la Marco Fabbri e Charlene Guignard chiude al 3° posto la prova di danza ritmica, con la miglior prova stagionale (83.83, di cui 46.92 per gli elementi) sulle note di alcuni brani di Michael Jackson, e regala all'Italia un 3° posto provvisorio in questo team event. Ancora spettacolo per l'sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium di Pechino 2022. Dopo la buona prova di Daniel Grassl , la coppia azzurra formata dachiude alla prova di danza ritmica, con la miglior prova stagionale (, di cui 46.92 per gli elementi) sulle note di alcuni brani di Michael Jackson, e regala all'Italia un 3° posto provvisorio in questo team event.

"Non siamo stati perfetti al 100%, ma siamo andati in crescendo per tutta la performance e siamo complessivamente molto soddisfatti per questo risultato. Siamo molto felici di aver centrato il primato stagionale personale proprio qui ai Giochi, specie sulla danza ritmica, dopo una stagione molto complicata fin dall'inizio", questo il commento del duo azzurro ai microfoni di Valentina Marchei. Fabbri e Guignard chiudono sul podio della specialità, alle spalle soltanto della coppia ROC (Nikita Katsalapov e Victoria Sinitsina) a 85.05, e di quella statunitense (Zachary Donohue e Madison Hubbell) prima con 86.56. Gli USA sono provvisoriamente 1° anche nella classifica del team event, con 20 punti; Italia sul podio, terza, con 14.

Fabbri e Guignard meravigliosi: spettacolo e 3° posto nella danza ritmica

Indubbiamente una grande prova per la coppia azzurra, argento agli ultimi europei di Tallin e protagonista anche qui a Pechino 2022. Il programma del team event prosegue ora col programma corto a coppie, in cui l'Italia vedrà scendere sul ghiaccio della capitale cinese la coppia formata da Nicole Della Monica e Matteo Guarise. I due azzurri avranno il compito non facile di impedire il riavvicinamento di Giappone e Georgia, le nazioni che segono proprio l'Italia nella classifica provvisoria.

