Il Team Event di pattinaggio di figura entra nel vivo. Si completa il giro dei programmi corti con l'esibizione delle donne. A seguire ci sarà forse il momento più atteso, quello del programma lungo degli uomini, dove assisteremo alla solita battaglia dei quadrupli tra partecipanti che non hanno bisogno di alcuna presentazione.

Guignard-Fabbri e Per l'Italia, nel corto, hanno già pattinato Daniel Grassl Della Monica-Guarise . Ora è la volta di Lara Naki Gutmann.

2:58 - Brezinova, Dreams non troppo Sweet

Sweets Dreams degli Eurythmics. Qualche sbavatura per Eliska Brezinova, sorella di Michal Brezina, che si piazza seconda a 61.05. Personal best per lei.

2:50 - Shabotova con "Carol of the bells"

Scelta curiosa per l'ucraina Anastasiia Shabotova, che pattina sulla natalizia "Carol of the bells". Esercizio pulito per lei, che le vale il punteggio di 62.49.

2:45 - Male Zhou

Prestazione negativa per l'atleta cinese che si ritrova ad aprire un salto ed eseguirlo solo semplice. Solo 47.03 per lei.

2:37 - Prima atleta sul ghiaccio

Si inizia finalmente col primo gruppo e Zhu Yi, l'atleta cinese. E subito un errore nella combinazione e un impatto con la balaustra. Lara Naki Gutmann invece sarà l'ultima del primo gruppo.

2:30 - Si riparte col team event!

Amici di Eurosport buongiorno (o buonanotte, decidete voi!) e benvenuti a una nuova giornata di grane sport. Il programma di domenica 6 febbraio riparte con il team event di pattinaggio di figura.

Il recap di Sabato 5 febbraio

I Giochi hanno già regalato le prime due medaglie all'Italia, con l'argento di Francesca Lollobrigida nei 3000m del pattinaggio di velocità e l'argento della staffetta mista di short track. Constantini-Mosaner continuano a macinare vittorie nel curling misto.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI INVERNALI

Il calendario completo delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: gare, orari, giorni e dove vedere tutte le gare. Noi vi offriremo la diretta scritta di tutti gli eventi.

