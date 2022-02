Mentre si attende la sentenza del TAS sul caso di doping di Kamila Valieva, le gare di pattinaggio a Pechino 2022. Arriva il momento di assegnare la seconda medaglia, con la gara della danza.

È la volta della free dance, dopo la rhythm dance guidata dai frncesi campioni olimpici in carica Papadakis-Cizeron. Per l'Italia in gara Charlene Guignard e Marco Fabbri.

Papadakis e Cizeron incantano sulle note di John Legend

3:01 - Finisce il primo gruppo

si è conclusa la prima tranche di gara. Mentre il secondo gruppo si presenta e si riscalda, la classifica vede al primo posto Turkkila-Versluis con 173.88, seguiti da Taschlerova-Taschler a 168.32, poi Garabedian-Proulx Senecal a 167.03, Kazakova-Reviya a 164.33 e a chiudere Nazarova-Nikitin con 162.87.

2:53 - Primo gruppo quasi concluso

Sul ghiaccio gli ultimi atleti del primo gruppo, i finlandesi Turkkila-Versluis. Per ora non si è visto nulla di eclatante. al termine di questa prova vi daremo la classifica provvisoria.

2:30 - Gara iniziata

La gara è iniziata con la prova degli ucraini Nazarova-Nikitin, che però raccolgono molto poco. 97.34 per un totale di 162.87. Purtroppo per la prima parte di gara vedremo prestazioni più modeste. Per vedere Charlene e Marco dovremo aspettare ancora due ore, perché saranno i penultimi del terzo gruppo a pattinare e tra il secondo e il terzo gruppo ci sarà il rifacimento del ghiaccio, quindi bisogna armarsi di pazienza.

2:15 - Tra poco si comincia!

Amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti a una nuova giornata di grande sport! In programma per la mattina di Pechino c'è il pattinaggio di figura, con la danza sul ghiaccio per la free dance. In gara per noi Charlene Guignard e Marco Fabbri.

