Kamila Valieva, Il pattinaggio di figura torna a dare spettacolo con lo short program femminile. Nei giorni scorsi c'è stata un po' di turbolenza nel mondo del ghiaccio: la questione che ha tenuto banco e che ritorna oggi, ovviamente, è stata legata alla sospensione revocata a fermata per un controllo antidoping fallito e poi reintegrata dal TAS di Losanna

Yuzuru Hanyu, che aveva indetto una conferenza stampa in cui tutti temevano che avrebbe dichiarato il ritiro, e invece ha solo detto che L'altro tema è stato il presunto ritiro di, che aveva indetto una conferenza stampa in cui tutti temevano che avrebbe dichiarato il ritiro, e invece ha solo detto che sta fronteggiando un infortunio molto grave

Ad

Valieva, prima donna a eseguire un quadruplo ai Giochi Olimpici

Pechino 2022 Valieva, test positivo per contaminazione col farmaco del nonno? UN' ORA FA

11:13 - Triplo axel subito, ma sbagliato

Si apre la gara con l'ucraina Anastasiia Shabotova, che pattina su Carol of the Bells (la musica natalizia, proprio quella) e tenta il triplo axel, ma cade e va anche a sbattere contro la balaustra. Errore anche nella combinazione. Non bene insomma: 48.68, niente a che vedere col 64 che aveva raccolto nel team event. Difficilimente riuscirà a qualificarsi.

11:03 - Sul ghiaccio le atlete

Le atlete sono sul ghiaccio per il riscaldamento. Dopo il primo e dopo il terzo gruppo ci sarà il rifacimento del ghiaccio. Le atlete in gara sono 30 e il taglio sarà a 25, ma le migliori saranno tutte dalle 14:30 in poi. Quindi la gara entrerà nel vivo solo tra un po'.

10:53 - Valieva ha rotto il silenzio

Nel frattempo, bisogna sottolineare le dichiarazioni di Valieva, che ha preso parola per la prima volta da quanto è scoppiata la bomba-doping. Per la russa si tratta di un problema avuto con un farmaco per il nonno cardiopatico. Si va dunque verso la tesi della contaminazione

10:50 - Tra poco si comincia!

Amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti a una nuova giornata di grande sport! Il programma del pattinaggio di figura slitta in avanti: con l'esaurimento delle possibilità da oro per gli USA, gli orari cambiano perché non vanno più a impattare sull'utenza nordamericana. Si scala quindi al tardo pomeriggio pechinese (le 18:00), con orari più fruibili per la platea europea.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI INVERNALI

Il calendario completo delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: gare, orari, giorni e dove vedere tutte le gare. Noi vi offriremo la diretta scritta di tutti gli eventi.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del pattinaggio di figura

Pechino 2022 Valieva rompe il silenzio: "Felice, ma stanca emotivamente" 3 ORE FA