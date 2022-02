Kamila Valieva, Il pattinaggio di figura torna a dare spettacolo con il programma lungo femminile. Nei giorni scorsi c'è stata un po' di turbolenza nel mondo del ghiaccio: la questione che ha tenuto banco e che ritorna oggi, ovviamente, è stata legata alla sospensione revocata a fermata per un controllo antidoping fallito e poi reintegrata dal TAS di Losanna

In molti si sono espressi sulla vicenda, ma il risultato è stato che Valieva, seppur nervosa, è balzata in testa alla gara dopo un programma corto non del tutto pulito.

Valieva incanta dopo le polemiche e scoppia in lacrime

Pechino 2022 Maliszewska al veleno: "Valieva? Più facile vincere da positivi al doping che al Covid" 21 ORE FA

12:01 - Finito il primo gruppo

Alexia Paganini chiude il primo gruppo con un esercizio un po' legnoso e poco coinvolgente sulle note di Sherazade. Con 168.91 slitta quinta alle spalle di Kiibus e così Kurakova guadagna ulteriormente posizioni.

11:55 - Schizas male male

Una sequela di errori incredibile per Madeline Schizas: la canadese combina un mezzo disastro dalla seconda metà in poi con diverse cadute. con 175.56 è terza e Kurakova guadagna un'altra posizione.

11:30 - Kurakova nettamente in testa

Con un buon probramma lungo, Ekaterina Kurakova è ampiamente in testa (Feigin le è slittata dietro): la polacca ha 185.25, con più di 25 punti di vantaggio sulla bulgara.

11:15 - Cadute e punteggio modesto per Saarinen

Cadute e punteggio modesto per Saarinen, che comunque non ha un bagaglio tecnico consistente, per il libero prende 96.07 per un totale di 153.04, punteggio di riferimento per le prossime.

11:08 - Si parte, ordine sul ghiaccio invertito

Finalmente inizia la gara. Si scende sul ghiaccio a classifica invertita, quindi Valieva sarà l'ultima a pattinare e apre la gara l'ultima qualificata, Jenni Saarinen.

11:02 - 25 atlete, quattro gruppi

Ci sono 25 atlete in gara suddivise in quattro gruppi. Nel primo gruppo saranno sette, negli altri ci saranno sei pattinatrici. Il rifacimento del ghiaccio sarà tra il secondo e il terzo gruppo.

10:50 - Tra poco si comincia!

Amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti a una nuova giornata di grande sport! Il programma del pattinaggio di figura prosegue a orari "europei" con il programma lungo delle donne, che assegnerà le medaglie. Quattro pretendenti per tre posti: Valieva, Schcherbakova, Sakamoto e Trusova.

