sono stati pesantemente insultati sui social nell'ultimo periodo, ricevendo anche delle minacce di morte vere e proprie. Continuano le polemiche attorno al caso della pattinatrice russa Kamila Valieva ( qui la spiegazione di cosa è successo ). Secondo quanto riportato dal "The Guardian" infatti i giornalisti che hanno contribuito a far emergere la positività dell'atleta russa

Valieva, prima donna a eseguire un quadruplo ai Giochi Olimpici

Ad

Non possiamo aspettarci nient'altro dagli occidentali. Non ha senso rimproverarli e accusarli di qualcosa, si comporteranno comunque così. Anche se l'atleta russa ha un permesso terapeutico, comunque vi saranno critiche." Una giornalista britannica, rea di aver chiesto spiegazioni a Valieva dopo la notizia della sua positività , è stata prima accerchiata e criticata dai giornalisti russi, poi sommersa di insulti sui social network ed infine bacchettata da Zhurova Svetlana, campionessa olimpica di pattinaggio di velocità e ora deputata della Dumaha che ha dichiarato a Championat.com: "

Pechino 2022 Moioli-Visintin d'argento, rivivi la loro splendida finale 2 ORE FA

“Lasciali sedere a Londra e porsi domande così rozze e provocatorie l'un l'altro. Non tocchino i nostri atleti, soprattutto i giovanissimi come Kamila. Non lasceremo che la si ferisca! Ai ragazzi non dovrebbero essere poste domande del genere, è ancora troppo giovane. Crediamo a Valieva, crediamo in lei: non ha usato nulla di proibito" - le parole di Dmitry Svishchev, un altro deputato della Duma.

Una caduta non ferma Valieva: prima e oro per la Russia

Ben peggio è andata a Duncan Mackay e Michael Pavitt, i giornalisti del sito Inside the Games che hanno per primi portato alla luce il caso di Valieva. Entrambi hanno dichiarato di essere stati minacciati di morte e di esser stati vittime di abusi, soprattutto sui social. Su Twitter addirittura un utente ha invitato Mackay a controllare il proprio tè, con chiari riferimenti all'avvelenamento di Alexander Litvinenko a Londra nel 2006. “Fortunatamente, sai cos'è il fallimento. Preparati a percorrere di nuovo questa strada, fratello." - un'altra delle frasi che il giornalista si è sentito rivolgere.

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Pechino 2022 Fratelli d'argento! Tutta l'emozione di Moioli e Visintin sul podio 2 ORE FA