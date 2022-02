Ultimo atto del grande pattinaggio a Pechino 2022. Le stelle di questa edizione scenderanno sul ghiaccio per il consueto gala di chiusura, dopo l'ultima gara vinta dalla coppia di artistico Sui-Han

Tra i protagonisti ci sarà ancora Yuzuru Hanyu , mentre sarà assente Kamila Valieva, che è già tornata in Russia.

5:35 - Sakamoto elegantissima

Terza nella gara femminile, Kaori Sakamoto porta sul ghiaccio l'eleganza. Bellissima edizione per lei.

5:32 - Commoventi Charlene e Marco

Con 7+3 di Ultimo, Charlene Guignard e Marco Fabbri portano l'amore sul ghiaccio. Coppia anche nella vita, in questi programmi i due azzurri sanno regalare un'intensità e un trasporto non comuni. Lacrimuccia, che meraviglia.

5:27 - Morisi Kvitelashvili blu come il genio!

Kvitelashvili si fa aiutare da Alexandra Trusova per introdurre il suo numero. Lei interpreta Jasmine con la lampada e lui, tutto blu, è il Genio della lampada. Musica nella versione di Will Smith. Che spettacolo!!!

5:23 - Peng-Ying con un triplo salchow lanciato

Peng-Ying, quinti nella gara delle coppie di artistico, chiudono bene un lanciato e il triplo twist in un'esibizione in cui lei bisticcia per tutto il tempo con il costume che non vuole restare chiuso.

5:19 - Che energia per Alysa Liu

Alysa Liu si diverte sul ghiaccio con una musica ritmata che trascina il pubblico. Chiusura con un po' di breakdance, che non fa mai male.

5:15 - Notte stellata di Van Gogh sul ghiaccio

Sulla musica "Vincent" e su un ghiaccio che si trasforma nella celebre Notte Stellata, Gillies-Poirier portano vera poesia nel palazzetto.

5:06 - Vincent Zhou invitato dopo il covid

C'è anche Vincent Zhou, che abbiamo visto al team event, ma non alla gara individuale. Sfortunato, era risultato positivo al covid tra i due eventi e non ha potuto prendere parte alla prova maschile. Così è stato invitato per il gala, dove fa una bellissima figura.

5:04 - Le quattro stagioni sul ghiaccio

Numero d'effetto, con le quattro stagioni e il loro susseguirsi. Luci e ambientazioni suggestivi, con tanti giovani sul ghiaccio. Bravi bravi bravi.

5:00 - Si comincia col numero di apertura

Una bellissima bimba fa il suo ingresso sul ghiaccio per aprire l'evento. E pattina con un pupazzo di neve proiettato con delle luci sul ghiaccio.

4:55 - Stelle sul ghiaccio

Amici di Eurosport, buongiorno e benvenuti a un nuovo, ultimo appuntamento col pattinaggio olimpico. In questa nottata italiana spazio ai più bravi visti a Pechino 2022: ci sarà il consueto gala d chiusura.

