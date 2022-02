Il video del pianto di Kamila Valieva ha smosso diverse coscienze. Le snervanti immagini potrebbero accelerare una revisione del regolamento del pattinaggio di figura, imponendo un minimo di 17 anni per partecipare a un grande evento internazionale come l'Olimpiade di Milano-Cortina. : il prossimo congresso della Federazione mondiale degli sport del ghiaccio (Isu) discuterà l'innalzamento dell'età per partecipare a un grande evento, con un minimo di 17 anni. Il dramma del Capital Indoor Stadium ha lasciato una ferita profonda alle Olimpiadi invernali di Pechino.ha smosso diverse coscienze. Ed ecco la notizia : il prossimo congresso della Federazione mondiale degli sport del ghiaccio (Isu) discuterà l'innalzamento dell'età per partecipare a un grande evento, con un minimo di 17 anni.

Psicodramma Valieva: cadute, lacrime e niente podio

"L'Italia sostiene questa necessità insieme a molti Paesi" -ha affermato il presidente della Federghiaccio Andrea Gios. "Non è utile per il nostro sport avere campioni di 15 anni che l'anno dopo spariscono. I campioni devono rimanere nella storia, come Katarina Witt e Carolina Kostner".

