Nelle prime ore del mattino italiano è andato in scena lo short program femminile di pattinaggio artistico, prova valida per il team event delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sul ghiaccio del Capital Indoor Stadium la russa Kamila Valieva ha incantato ottenendo un punteggio sopra i 90 punti (90.18), permettendo alla propria rappresentativa di superare in volata gli Stati Uniti e di balzare in testa della classifica. Tuttavia, un altro episodio ha preso il proscenio.

Il riferimento è alla pattinatrice artistica Yi Zhu, finita in una vera e propria bufera sui socialcinesi per non essere stata all’altezza della situazione. Presa di mira con l’hashtag "Yi Zhu è caduta", l’atleta 19enne è stata oggetto di critiche feroci da parte degli utenti, e non è un caso che il tutto si sia trasformato in un trend topic capace di superare ben 200 milioni di visualizzazioni su Weibo, il Twitter cinese, in poche ore.

Yi Zhu sbaglia subito: finisce contro la balaustra

Toni molto duri anche perché alcuni utenti si sono chiesti come mai una pattinatrice nata negli Stati Uniti abbia rappresentato la Cina. Beverly Zhu, questo il nome americano, è nata a Westwood (California) il 19 settembre 2002, ed è stata la prima a competere nel secondo giorno dell’evento a squadre di pattinaggio artistico. Una prestazione negativa, con caduta, l’ha relegata in fondo alla classifica, obbligando la Cina a retrocedere fino al quinto posto.

