Il caso legato a Kamila Valieva ha scosso l’opinione pubblica, sia per la questione legata al doping , sia per com’è andata la gara femminile . In molti, poi, sono rimasti stupiti dalla reazione della discussa allenatrice della giovne russa, Eteri Tutberidze, che invece di consolare la ragazza già in lacrime ha rincarato la dose, appena Kamila è uscita dalla pista.

Tra i tanti che si sono espressi c’è anche Aliona Savchenko, pattinatrice di coppia tedesca che a PyeongChang 2018, dopo una lunghissima carriera, ha vinto loro insieme a Bruno Massot. Aliona ha rilasciato un'intervista ai colleghi di Eurosport.de in cui ha raccontato episodi brutti del suo passato di atleta, nata ucraina e poi naturalizzata.

Il supporto a Valieva

Si parte dunque dall'atteggiamento della coach russa, che Savchenko stigmatizza perché l'allenatore, da atleta, è il tuo punto di riferimento più alto: "Ti fidi così tanto di quella persona, dai il tuo corpo, la tua vita. E quando sogni di vincere le Olimpiadi, dai il massimo. E ascolti il tuo allenatore. Forse è anche un segno che qualcosa deve cambiare. Se ciò non fosse accaduto, le cose sarebbero andate avanti così. Ci vuole più professionalità quando si ha a che fare con i bambini. Ci devono essere allenatori ben preparati professionalmente, soprattutto per quanto riguarda la sfera psicologica. E ci deve essere più lavoro di squadra, solo come squadra puoi raggiungere grandi obiettivi".

A proposito del caso Valieva, ad Aliona basta poco pr trarre le proprie conclusioni: "Conosco la mamma di Kamila e le ho anche parlato. È una donna con i piedi per terra che vuole il meglio per sua figlia e dà tutto per questo. Non so quanta influenza abbia sulla squadra. Non so dire com'è l'allenatrice, l'ho solo osservata. Mi è bastato".

L'esperienza personale

Savchenko sa di che cosa sta parlando. Lei stessa, in prima persona, è stata vittima di violenze fisiche e psicologiche da parte dei alcuni dei suo allenatori. Un racconto agghiacciante, ma purtroppo non nuovo a chi segue gli sport artistici di alto livello (perché anche nella ginnastica o nei tuffi si verificano episodi simili).

Avevo allenatori che mi avrebbero colpito in testa con i paralama se avessi fatto qualcosa di sbagliato. Ho avuto allenatori che sparavano con pistole ad acqua nella fredda pista di pattinaggio. Ho avuto allenatori che ci hanno dato poco cibo. A volte era come una punizione: alzarsi la mattina, prima pesarsi, poi mangiare un po', mangiare un'insalata a pranzo e niente la sera. Ci sono stati momenti in cui avevamo fame. Di nascosto chiedevamo cibo in mensa, rubavamo qualcosa qua e là e mangiavamo nascosti. Non c'era altro modo. Sì, devi essere disciplinato se vuoi ottenere qualcosa. Ma devi anche conoscere i tuoi limiti. C'era anche un allenatore che mi ha costretto ad allenarmi, anche se il mio corpo non ce la faceva. Siamo esseri umani e non macchine.

La questione del peso, poi, a livello femminile è particolarmente critica, in particolar modo per chi pattina in coppia e non deve gravare sul partner per quanto riguarda i sollevamenti. E infatti molti allenatori inducono alla fame i propri atleti, o con i loro metodi li spingono purtroppo verso dei disordini alimentari che potrebbero segnare la loro vita. Ad Aliona è accaduto: "'Devi perdere peso. Sei troppo grassa!', mi diceva un allenatore - Allora gli ho detto: 'Va bene, come dovrei perdere peso?' Mi risposto: 'Se mangi, vomiti. Mettiti due dita in bocca. Fortunatamente, a quel punto ero già consapevole che non mi era permesso essere trattata in quel modo. Naturalmente, i bambini di 13, 14 o 15 anni lo sanno".

