L'epilogo della gara femminile di pattinaggio artistico non è dei migliori. Sono tutte in lacrime, per i motivi più disparati: Anna Shcherbalova è commossa per aver vinto ; Kaori Sakamoto si lascia andare a lacrime di gioia per essere riuscita a salire sul podio; Kamila Valieva piange disperata per tutti gli errori commessi e per aver visto quindi sfumare non solo l'oro, ma una medaglia di qualsiasi colore