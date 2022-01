Prima defezione di peso nel pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 , atleta russo della specialità individuale maschile, non prenderà infatti parte all’evento a cinque cerchi. La notizia è stata comunicata dalla Federazione di riferimento nella giornata di martedì 25 gennaio tramite un comunicato ufficiale. Stando a quanto scritto nella nota l’allievo di Alexei Mishin ha dovuto rinunciare al grande evento dopo essere risultato positivo al Covid-19 a seguito di un test effettuato prima di raggiungere Krasnoyarsk, sede del ritiro pre-partenza di tutta la Nazionale. Il nativo di San Pietroburgo è stato come da prassi messo in isolamento.