si chiama Timothy LeDuc, ed è il primo atleta non binario a partecipare alle Olimpiadi Invernali. Americano, 31 anni, e con al collo le pesanti medaglie di due campionati nazionali, LeDuc vuole lanciare un messaggio di inclusione: "La mia speranza è che quando le persone sapranno della mia storia non diranno: 'Oh, Timothy è la prima persona non binaria a raggiungere questi livelli'. Vorrei che cambiasse narrazione, del tipo: Questo venerdì ha esordito al fianco di Ashley Cain-Gribble nel programma corto del pattinaggio di coppia Americano, 31 anni, e con al collo le pesanti medaglie di due campionati nazionali, LeDuc vuole lanciare un messaggio di inclusione:

Le persone queer possono essere aperte e avere successo nello sport. Perché ci siamo sempre, stati, nello sport.

Ad

aveva dichiarato alla NBC ai cancelli del villaggio olimpico.

Pechino 2022 Della Monica-Guarise decimi, qualificati anche Ghilardi-Ambrosini 35 MINUTI FA

Chi è Timothy LeDuc: dagli esorcismi al coming out

Timothy si identifica con il pronome neutro they/them: a 18 anni fa coming out come bisessuale, poi nel 2021 come non-binary. Una scelta non scontata e persino difficile, considerando l'ambiente che ha segnato l'infanzia del pattinatore americano.

Nato nel 1990 a Cedar Rapids (Iowa), LeDuc è cresciuto in una famiglia di cristiani evangelici; l'unica azione perseguibile di fronte a relazioni tra persone dello stesso sesso, era l'emarginazione.

Ho creduto alle bugie che mi sono state dette, che ero un abominio.

ha raccontato LeDuc, ripercorrendo il suo turbolento passato. I membri della comunità han fatto persino ricorso ad esorcismi, mossi dall'erroneo pretesto che una "guarigione" fosse necessaria.

Il pattinaggio di figura, per Timothy è diventato una comoda coperta sotto la quale rifugiarsi per tutta l'adolescenza. Lo statunitense ha dovuto lottare per i suoi diritti anche tra le fila di questa disciplina, dato che molti partner sul ghiaccio ripudiavano la sua sessualità per le scuse più disparate. Il primo spiraglio di luce è arrivato solo nel 2016, quando LeDuc ha cominciato ad esibirsi al fianco di Ashley Cain-Gribble.

La svolta al fianco di Ashley Cain-Gribble

Al fianco della 26enne texana, LeDuc è partito per riscrivere i record books del pattinaggio a stelle e strisce. Ma la loro storia non si ferma all'agonismo. Cain-Gribble e LeDuc sono al centro di una battaglia contro gli stereotipi che attanagliano ancora oggi il pattinaggio di figura. In questa disciplina infatti, le questioni di genere vanno oltre il confine di quali atleti e quali profili ormonali possano competere; il pattinaggio artistico si è anche fossilizzato sui rigidi ruoli di genere che definiscono ciò che i concorrenti possono indossare, oltre alle melodie romantiche tipicamente eseguite nelle routine uomo-donna. Una scelta significativa da parte della coppia americana, è stata quella di esibirsi (spesso, non sempre) in tute abbinate - entrambi indossano pantaloni - neutralizzando i tradizionali ruoli uomo-donna nelle loro coreografie.

Timothy LeDuc e Ashley Cain-Gribble Credit Foto Getty Images

Olimpiadi sempre più inclusive

sono ben 35 gli atleti dichiaratamente LGBT coinvolti nelle competizioni. Questo numero è valorizzato dalle storie di inclusione che abbiamo potuto raccontare durante le Olimpiadi estive di Tokyo: dalla neozelandese Il messaggio di Cain-Gribble e LeDuc trova un significativo eco nel contesto dei Giochi Invernali più inclusivi di sempre: oltre a nuove competizioni "miste", affibbiate alla maggior parte delle discipline,Questo numero è valorizzato dalle storie di inclusione che abbiamo potuto raccontare durante le Olimpiadi estive di Tokyo: dalla neozelandese Laurel Hubbard , prima atleta transgender a competere nei Giochi, alla calciatrice Quinn , prima medagliata transgender non binaria.

La revisione delle politiche di inclusione, portata avanti con convinzione dal CIO, procede sempre verso questa direzione: si vuole porre fine alla dipendenza dai livelli di testosterone per sancire la partecipazione degli atleti ai Giochi.

Timothy LeDuc, Ashley Cain-Gribble Credit Foto Getty Images

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del pattinaggio di figura

Pechino 2022 Della Monica-Guarise: "Manca qualcosa nel lanciato, ma bene il cambio nel salto" UN' ORA FA