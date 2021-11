Pattinaggio di figura

Rostelecom Cup: Kazuki Tomono guida il corto maschile

PATTINAGGIO ARTISTICO - Record personale e primo posto nello short program per Kazuki Tomono. Rivediamo l'esercizio che ha portato il giapponese davanti al georgiano Morisi Kvitelashvili per meno di mezzo punto. Nono posto per Matteo Rizzo.

00:05:13, un' ora fa