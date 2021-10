Pattinaggio di figura

Skate America 2021: Tarasova-Morozov avanti nello short delle coppie

Ancora uno short program da urlo per Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov. La coppia russa infatti, seguendo l’andamento della pre-season, si è portata al comando della classifica al termine del primo segmento a Skate America 2021, primo appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico in scena questo weekend presso l’Orleans Arena di Las Vegas, in Nevada.

00:02:54, 41 minuti fa