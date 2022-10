Sono diversi gli spunti d’interesse che potrebbero emergere da Skate America 2022, il primo evento del circuito ISU Grand Prix 2022-2023 di pattinaggio artistico in programma questo fine settimana, precisamente dal 21 al 23 ottobre, dalla Skating Club Of Boston di Nordwood. In questa tappa inaugurale infatti saranno della partita alcuni protagonisti di primo piano, pronti a dare spettacolo iniziando la nuova annata sportiva nel migliore dei modi.

In campo maschile spicca il nome del Campione Mondiale Junior in carica Ilia Malinin, personalità che lo scorso mese ha scritto una pagina indelebile della storia della disciplina atterrando per la prima volta in gara un quadruplo axel durante l’US Classic International di Lake Placid. Il nativo di Fairfax nelle intenzioni dovrebbe proseguire ed estremizzare quanto fatto dal Campione Olimpico Nathan Chen, con l’obiettivo di realizzare più avanti nel libero soltanto salti quadrupli. Ma non starà certamente a guardare il nostro Daniel Grassl, motivatissimo a centrare il secondo podio nella rassegna itinerante dopo la terza posizione ottenuta a Torino lo scorso anno. In lizza per il primato anche il sudcoreano Junhwan Cha, autore di una pre season assolutamente positiva. Da tenere sotto stretta osservazione anche il giapponese Kao Miura e i due canadesi Roman Sadovsky e Welsey Chiu, entrambi in crescita.

In ambito femminile l’atleta da battere sarà senza dubbio il bronzo olimpico Kaori Sakamoto, nettamente una spanna sopra le altre componenti del lotto. Fari puntati in tal senso sulle asiatiche, co in prima linea Rino Matsuike e il trittico sudcoreano formato da Haein lee, Yeongjeong Park e Ashun Yun. Momento importantissimo, quasi da ora o mai più, per la statunitense Amber Glenn; sarà invece in rampa di lancio Isabeu Levito, detentrice del titolo iridato Junior e pronta fare bene anche nella massima categoria. Sul fronte europeo impossibile non citare la polacca stanziata ad Egna Ekaterina Kurakova, pronta a fare ancora bene dopo una cavalcata olimpica da capogiro.

Nelle coppie d’artistico la strada sarà oltremodo spianata per Alexa Knierim-Brandon Frazier, sesti alle Olimpiadi di Pechino e candidati ad affrontare un’intera annata sportiva da big: aperto ogni scenario per le restanti posizioni, una delle due prenotate da Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps. Gli Stati Uniti saranno i leader anche nella danza sul ghiaccio, complice la presenza di Madison Chock-Evan Bates che, finalmente, dopo la bellezza di nove secondi posti consecutivi occuperanno – a meno di risvolti davvero clamorosi – il gradino del podio più alto. Chance importanti anche per Kaitlin Hawayek-Jean Luc Baker, probabilmente indirizzati verso il secondo posto. Il terzo, salvo sorprese, sarà spartito tra i due team canadesi Marie Jade Lauriault-Romain Le Gac e Carolane Soucisse-Shane Firus.

