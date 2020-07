Tragedia in Russia: è morta l'ex iridata Ekaterina Alexandrovskaya

Dal nostro partner OAsport.it

Lutto nel mondo del pattinaggio artistico. Ekaterina Alexandrovskaya, atleta australiana di origini russe che ha brillato nella specialità delle coppie con Harley Windsor, è morta suicida a Mosca. La pattinatrice, ventenne, stando a quanto riportato dall’emittente televisiva REN, in stato di ubriachezza nella notte tra il 17 e il 18 luglio si è lanciata dalla finestra lasciando un messaggio di addio. Gli organi competenti hanno aperto in merito un’indagine.

Alexandrovskaya e Windsor hanno dominato in lungo e in largo in categoria Junior durante la stagione 2016-2017, conquistando la prima posizione sia alle Finali Grand Prix di Nagoya (Giappone) che la medaglia d’oro ai Mondiali di Taipei, occasione in cui superarono Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovskii, oggi affermatissimi. Nell’annata sportiva successiva, all’esordio nella massima categoria, parteciparono alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, piazzandosi però al diciottesimo posto dopo lo short e mancando dunque la qualificazione per il segmento più lungo. La coppia ha poi annunciato la separazione ufficiale nel febbraio 2020.

