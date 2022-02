Pattinaggio di figura

Trusova, lacrime di rabbia dopo l'argento nel libero: "Odio questo sport! Non pattinerò mai più"

PECHINO 2022 - Alexandra Trusova, pattinatrice russa, è scoppiata in lacrime dopo aver vinto una medaglia d'argento alle Olimpiadi di Pechino. Trusova ha completato cinque salti quadrupli per la prima volta nella storia, ma questo non è stato sufficiente per vincere la medaglia d'oro delle Olimpiadi andata alla connazionale Anna Shcherbakova e si è sfogata con il suo allenatore Sergei Dudakov.

00:00:29, 8 minuti fa