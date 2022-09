Lo US International Figure Skating Classic 2022, in corso a Lake Placid, troverà un posto nella storia del pattinaggio di figura e il merito è soprattutto di Ilia Malinin, 17enne statunitense. Il motivo? Il nativo di Fairfax (Virginia) è diventato il primo atleta di sempre a completare un quadruplo axel in una competizione agonistica, eseguendo l'elemento all'inizio del programma libero.

Il campione mondiale juniores si trovava al sesto posto dopo la prima metà di gara, ma grazie a questo numero e a un programma dove ha messo in scena cinque salti tripli e altrettanti quadrupli si è preso la vittoria con ampio margine. Queste le sue parole dopo la gara: "Mi sono sentito davvero bene. In allenamento è facile capire come avere il giusto tempismo, ma in gara è un'altra storia. I nervi e la pressione possono giocare brutti scherzi. Era da un po' di tempo che pensavo di tentarlo, ho iniziato a lavorarci a marzo e sicuramente Yuzuru Hanyu mi ha ispirato". Ricordiamo che lo stesso Hanyu, leggenda di questo sport, aveva tentato il quadruplo axel alle Olimpiadi di Pechino, ma non era riuscito a chiuderlo.

