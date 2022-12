Pattinaggio di Velocità

Coppa del Mondo - Ancora podio per Davide Ghiotto nei 5000 metri: è 3° a Calgary, rivivi l'ultimo giro

COPPA DEL MONDO - Dopo i buoni risultati sempre a Calgary e a Salt Lake City, altro podio per Davide Ghiotto che si ripete sulla distanza dei 5000 metri in Coppa del Mondo. 6'10''66 il crono per il pattinatore di Altavilla Vicentina che si issa al terzo posto alle spalle di Patrick Roest (6'05''60) e da Beau Snellink (6'09''58).

