Pattinaggio di Velocità

Guerra in Ucraina: Donne oltre il confine, il cuore d'oro di Francesca Lollobrigida

GUERRA IN UCRAINA - Domenica 10 aprile alle 21:20 su Real Time va in onda l'instant doc, disponibile anche in streaming su discovery+, che racconta il conflitto russo-ucraino attraverso storie di donne che partono e che accolgono. Tra i protagonisti c'è Francesca Lollobrigida.

00:01:52, un' ora fa