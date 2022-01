Secondo bronzo per Francesca Lollobrigida ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, agli Europei senior 2022 su singole distanze di speed skating: dopo il podio ottenuto ieri nei 3000 metri femminili, l’azzurra ha ottenuto lo stesso metallo nei 1500 metri femminili, regalando all’Italia il terzo bronzo complessivo. L‘azzurra, che in Coppa del Mondo aveva portato a casa nelle quattro tappe disputate in questa stagione un quinto, un sesto, un settimo ed un nono posto, oggi è salita al terzo posto continentale con il crono di 1:54.505 (il suo personale è di 1:52.23) dopo una prova in progressione.

L’italiana si è fermata a 0.69 dall’oro: è arrivata la doppietta neerlandese con Antoinette de Jong prima in 1:53.812, brava a difendersi nel testa a testa conclusivo dalla connazionale Ireen Wüst, seconda in 1:54.083 (+0.27). Lollobrigida però ha impedito la tripletta delle padrone di casa.

Quarta si è classificata infatti l’altra neerlandese Marijke Groenewoud in 1:54.788 (+0.97), mentre deve accontentarsi della quinta piazza la norvegese Ragne Wiklund in 1:54.855 (+1.04). Sesta posizione per la russa Evgeniia Lalenkova in 1:55.231 (+1.41), davanti alla connazionale Elizaveta Golubeva, settima in 1:55.636 (+1.82).

Francesca Lollobrigida sul podio nei 1500 m agli Europei di pattinaggio di velocità 2022 Credit Foto Getty Images

LA CLASSIFICA DEI 1500 METRI DONNE

1 123 Antoinette de Jong NED 1:53.812 2 130 Ireen Wüst NED 1:54.083 +0.27 3 119 Francesca Lollobrigida ITA 1:54.505 +0.69 4 125 Marijke Groenewoud NED 1:54.788 +0.97 5 137 Ragne Wiklund NOR 1:54.855 +1.04 6 150 Evgeniia Lalenkova RUS 1:55.231 +1.41 7 147 Elizaveta Golubeva RUS 1:55.636 +1.82 8 105 Ekaterina Sloeva BLR 1:57.589 +3.77 9 112 Ellia Smeding GBR 1:59.236 +5.42 10 148 Anastasiia Grigoreva RUS 1:59.511 +5.69 11 113 Leia Behlau GER 1:59.512 +5.70 12 131 Marit Fjelanger Bøhm NOR 2:00.384PB +6.57 13 134 Sofie Karoline Haugen NOR 2:00.449 +6.63 14 117 Michelle Uhrig GER 2:00.813 +7.00 15 156 Kaitlyn Mcgregor SUI 2:01.167 +7.35 16 116 Lea-Sophie Scholz GER 2:01.339 +7.52 17 109 Zuzana Kuršová CZE 2:01.656 +7.84 18 158 Olga Kaczmarek POL 2:03.204 +9.39 19 108 Veronika Antošová CZE 2:05.663 +11.85

