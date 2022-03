Pattinaggio di Velocità

Mass start, Francesca Lollobrigida vince la coppa di specialità! La premiazione dell'azzurra

SPEED SKATING - Francesca Lollobrigida conquista la coppa di specialità nella mass start per la terza volta in carriera, come nel 2014 e nel 2018. Dopo le medaglie di Pechino 2022, arriva un altro premio a riconoscenza della superlativa stagione della 31enne azzurra.

00:00:58, un' ora fa