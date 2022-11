Si apre oggi 18 novembre ad Heerenveen, nei Paesi Bassi, la seconda tappa della stagione 2022-2023 della Coppa del Mondo di speed skating: nella prima giornata di gare l’Italia si mette in mostra nelle mass start, salendo sul podio grazie al terzo posto di Andrea Giovannini, mentre chiude quarta Laura Peveri.

Nella mass start maschile vince il neerlandese Bart Hoolwerf con 60 punti, abile a precedere nello sprint finale il sudcoreano Jae Won Chung secondo con 40, e l’azzurro Andrea Giovannini, terzo con 20, mentre si classifica 15° l’altro azzurro Daniele Di Stefano. Giovannini nella mass start sulla pista Thialf lo scorso anno era stato secondo nelle Finali di Coppa del Mondo e quinto agli Europei. Nella mass start femminile perfetto gioco di squadra e doppietta neerlandese con Irene Schouten prima con 68 punti e Marijke Groenewoud seconda con 40, mentre completa il podio la canadese Ivanie Blondin, terza con 20. Quarta posizione per Laura Peveri, così come nella prima tappa stagionale, a quota 11.

Nei 1000 metri maschili si impone il cinese Zhongyan Ning, primo in 1:07.86, il quale precede il neerlandese Joep Wennemars, secondo col nuovo personale in 1:08.08, a 0.22, e l’estone Marten Liiv, terzo in 1:08.11, a 0.25. Chiude al 14° posto David Bosa in 1:08.93, infine nella Division B termina 13° Alessio Trentini col primato personale in 1:10.02. Nei 1000 metri femminili nuova affermazione della neerlandese Jutta Leerdam (già vincitrice nella prima tappa), prima in 1:13.77, che supera la nipponica Miho Takagi, seconda in 1:13.92, a 0.15, e l’altra neerlandese Isabel Grevelt, terza col nuovo personale in 1:14.54, a 0.77. Nella Division B si classifica 19ma Serena Pergher in 1:20.40.

