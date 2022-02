Pattinaggio di Velocità

Giochi olimpici - Erin Jackson non sapeva pattinare 6 anni fa, ora è oro olimpico

Nel 2016, Erin Jackson sapeva a malapena stare in piedi sui pattini da ghiaccio. Oggi, nel 2022 e quindi in meno di sei anni, ha imparato così bene da riuscire a vincere l'oro olimpico nel pattinaggio di velocità sulla distanza dei 500m. Che forza riuscire a imparare ex novo uno sport a 23 anni e diventare campionessa olimpica in così poco tempo!

