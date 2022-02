Un gesto o, meglio, duplice gesto che sta continuando a fare il giro del mondo. Non tanto per l'esultanza in sé, quanto piuttosto per il contesto geopolitico attuale e l'avversaria appena battuta. Danil Aldoshkin, pattinatore del ROC (Russian Olympic Committée) è salito alla ribalta delle cronache mondiali per il doppio dito medio sfoggiato quale esultanza dopo la vittoria in semifinale contro Team USA. Il terzetto del ROC, composto anche da Sergei Trofimov e Ruslan Zakharov, ha poi chiuso l'inseguimento a squadre maschile con la medaglia d'argento e il nuovo record olimpico (3:36.62), stabilito proprio nella semifinale contro il trio a stelle e strisce, ma il risultato finale è passato in secondo piano.

Stante il rischio di scatenare un incidente diplomatico, Aldoshkin ha voluto precisare le motivazioni dietro quella singolare esultanza: "Mi dispiace molto se qualcuno si è sentito offeso. Appena finita la gara, ho alzato subito le braccia al cielo per la mia prima medaglia ai Giochi. Non intendevo mancare di rispetto. È stata una reazione puramente emotiva perché nel pattinaggio di velocità combattiamo contro il tempo, non contro un avversario". Al netto della buona fede che deve essere riconosciuta ad Aldoshkin, il suo gesto ha costretto Alexei Kravtsov, presidente della Russian Skating Union, a porgere scuse ufficiali: "Le emozioni hanno preso il sopravvento al traguardo. Non c’era alcun secondo fine dietro quel gesto. Siamo però dispiaciuti se qualcuno ha percepito diversamente questa situazione e se il nostro atleta ha offeso qualcuno. A nome della Russian Skating Union, ci scusiamo ufficialmente".

