Sarà Francesca Lollobrigida a regalare all’Italia la prima medaglia alle Olimpiadi di Pechino? Amici di Eurosport un saluto da Stefano Dolci e benvenuti alla diretta scritta delle heat di gare dei 3000 metri femminili di Pattinaggio di Velocità. Sull’anello di ghiaccio del National Speed Skating Oval, la 30enne pattinatrice di Frascati insegue il sogno di portarsi a casa un metallo pregiato. L’azzurra è inserita nella heat 10 in un programma di gare che prenderà il via alle 9:30 italiane. Seguite con noi tutti gli aggiornamenti di una delle gare più attese in chiave azzurra del Day-1 di Olimpiadi.

COSA DEVI SAPERE SULLA PISTA

